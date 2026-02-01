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Прекратен продукт

Кабел от USB към Micro USB

DLC5206U/00

Първокласен USB-A към Micro кабел с оплетка

Работи с вашето съществуващо стенно USB или автоматично зарядно устройство с USB Micro контакт. Също така е чудесен резервен кабел или кабел за смяна!

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Първокласен USB-A към Micro кабел с оплетка

  • Синхронизиране и зареждане

  • 2 м

  • Черен кабел с оплетка

Чудесен кабел - резервен или за смяна, по всяко време

Носете го със себе си, дръжте го в бюрото си или заменете с него кабела, който сте изгубили, за да можете да се свързвате и зареждате винаги, когато е необходимо.

Поддържа USB 2.0 трансфер на данни

Поддържа USB 2.0 висока скорост 480 Mbps скорост на трансфер на данни

Свръхдълъг кабел за лесен достъп и удобство

Понякога по-дългият кабел е точно това, от което се нуждаете с цел по-лесен достъп и удобство

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