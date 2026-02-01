Прекратен продукт
DLC5206U/00
Първокласен USB-A към Micro кабел с оплетка
Работи с вашето съществуващо стенно USB или автоматично зарядно устройство с USB Micro контакт. Също така е чудесен резервен кабел или кабел за смяна!
Синхронизиране и зареждане
2 м
Черен кабел с оплетка
Носете го със себе си, дръжте го в бюрото си или заменете с него кабела, който сте изгубили, за да можете да се свързвате и зареждате винаги, когато е необходимо.
Поддържа USB 2.0 висока скорост 480 Mbps скорост на трансфер на данни
Понякога по-дългият кабел е точно това, от което се нуждаете с цел по-лесен достъп и удобство
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