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Прекратен продукт

USB-A към USB-C

DLC5206A/00

USB-A към USB-C първокласен кабел с оплетка

Първокласен кабел с дължина от 6 фута за допълнителна гъвкавост при зареждане на устройства с USB-C

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USB-A към USB-C първокласен кабел с оплетка

  • Синхронизиране и зареждане

  • 2 метра/6,5 фута

  • Черен кабел с оплетка

Тестван за устойчивост над 10 000 пъти

Кабел за зареждане, тестван за устойчивост над 10 000 пъти за тежки условия на работа

USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост

USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост с вашите най-нови устройства, съвместими с Type C

Свръхдълъг кабел за лесен достъп и удобство

Понякога по-дългият кабел е точно това, от което се нуждаете с цел по-лесен достъп и удобство

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