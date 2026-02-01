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Прекратен продукт

Кабел 3 в 1: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC5204T/00

Първокласен кабел 3 в 1 с оплетка.

Micro USB, USB-C и Lightning съединители в 1. Само този кабел ще ви е нужен за всичките ви мобилни устройства.

Виж всички предимства

Първокласен кабел 3 в 1 с оплетка.

  • Синхронизиране и зареждане

  • 1,2 метра/4 фута

  • Черен кабел с оплетка

USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост

USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост с вашите най-нови устройства, съвместими с Type C

Работи с вашите налични USB зарядни устройства за контакт или автомобил

Работи със всеки от вашите налични USB източници на захранване – за контакт, за автомобил или за компютър – за удобно зареждане, когато ви е необходимо.

Кабел 3 в 1: Lightning, USB-C, Micro USB

Кабел 3 в 1: кабел с 3 конектора: Lightning, USB-C, Micro USB към USB-A кабел. Този кабел ще обслужва всички ваши мобилни аксесоари.

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