Прекратен продукт
DLC3104T/00
Кабел 3 в 1
Micro USB, USB-C и Lightning съединители в 1. Само този кабел ще ви е нужен за всичките ви мобилни устройства.
Синхронизиране и зареждане
1,2 м
USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост с вашите най-нови устройства, съвместими с Type C
Работи със всеки от вашите налични USB източници на захранване – за контакт, за автомобил или за компютър – за удобно зареждане, когато ви е необходимо.
Приложеният 30-изводен кабел за връзка към USB е изключително необходим за сихнронизиране на вашия iPhone или iPod с iTunes, както и за зареждане от компютъра или с USB зарядно устройство. Носете го със себе си, дръжте го в бюрото си или заменете с него кабела, който сте изгубили, за да можете да се свързвате и зареждате винаги, когато е необходимо.
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