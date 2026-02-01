ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на опаковката
  • Основно изображение
  • Снимка на опаковката
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Кабел 3 в 1: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC3104T/00

Кабел 3 в 1

Micro USB, USB-C и Lightning съединители в 1. Само този кабел ще ви е нужен за всичките ви мобилни устройства.

Виж всички предимства

Кабел 3 в 1

  • Синхронизиране и зареждане

  • 1,2 м

USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост

USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост с вашите най-нови устройства, съвместими с Type C

Работи с вашите налични USB зарядни устройства за контакт или автомобил

Работи със всеки от вашите налични USB източници на захранване – за контакт, за автомобил или за компютър – за удобно зареждане, когато ви е необходимо.

Чудесен кабел - резервен или за смяна, по всяко време

Приложеният 30-изводен кабел за връзка към USB е изключително необходим за сихнронизиране на вашия iPhone или iPod с iTunes, както и за зареждане от компютъра или с USB зарядно устройство. Носете го със себе си, дръжте го в бюрото си или заменете с него кабела, който сте изгубили, за да можете да се свързвате и зареждате винаги, когато е необходимо.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!