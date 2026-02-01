Чудесен кабел - резервен или за смяна, по всяко време

Приложеният 30-изводен кабел за връзка към USB е изключително необходим за сихнронизиране на вашия iPhone или iPod с iTunes, както и за зареждане от компютъра или с USB зарядно устройство. Носете го със себе си, дръжте го в бюрото си или заменете с него кабела, който сте изгубили, за да можете да се свързвате и зареждате винаги, когато е необходимо.