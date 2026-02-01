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Прекратен продукт

USB-C към Lightning кабел

DLC3104L/00

USB-C към Lightning кабел

Свържете вашия iPhone към Macbook, за да синхронизирате музика, приложения, снимки, актуализации и други. Зареждайте устройството, докато е свързано и работи, с вашето стенно или автомобилно USB-C зарядно устройство. Това е един чудесен кабел – резервен или за смяна!

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USB-C към Lightning кабел

  • Синхронизиране и зареждане

  • 1,2 м

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