Прекратен продукт
DLC3104L/00
USB-C към Lightning кабел
Свържете вашия iPhone към Macbook, за да синхронизирате музика, приложения, снимки, актуализации и други. Зареждайте устройството, докато е свързано и работи, с вашето стенно или автомобилно USB-C зарядно устройство. Това е един чудесен кабел – резервен или за смяна!
Синхронизиране и зареждане
1,2 м
Чудесен резервен или заместващ кабел за Apple Lightning
USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост с вашите най-нови устройства, съвместими с Type C
Работи със всеки от вашите налични USB източници на захранване – за контакт, за автомобил или за компютър – за удобно зареждане, когато ви е необходимо.
Отзиви