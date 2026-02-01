USB-C към Lightning кабел

Свържете вашия iPhone към Macbook, за да синхронизирате музика, приложения, снимки, актуализации и други. Зареждайте устройството, докато е свързано и работи, с вашето стенно или автомобилно USB-C зарядно устройство. Това е един чудесен кабел – резервен или за смяна!