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  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
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  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
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  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
  • Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.

Серия 3000Влагоабсорбатор за въздух

DE3306/11

4.9
| (82) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.
Този мощен влагоабсорбатор възстановява оптималните нива на влажност за минути, като същевременно изсушава деликатните ви дрехи по-бързо и по-нежно. Изпълнете въздуха с любимите си етерични масла и се насладете на свеж и по-здравословен дом.
Виж всички предимства

Влагоабсорбатор с освежаващ ароматизатор

Край на миризмата на плесен. Терапия с приятни аромати.

  • Обезвлажнява въздуха до 34,3 L/D

  • Ефективен в помещения до 150 м3

  • От 90% до здравословните 60% относителна влажност само за 16 минути

  • Интелигентно се адаптира към качеството на въздуха в помещението на закрито

  • Екологичен, но същевременно мощен

Намалява влажността, предотвратява появата на мухъл и елиминира неприятните миризми

Намалява влажността, предотвратява появата на мухъл и елиминира неприятните миризми

Разработен за бързо възстановяване на здравословна среда на закрито. Ефективно отстранява влагата, бори се с мухъл, плесен, конденз и неприятни миризми. Предотвратява размножаването на алергени и предпазва дома ви от вреди, свързани с влагата.

Отстранява до 34,3 L/D (1) или 62 бутилки вода (2)

Отстранява до 34,3 L/D (1) или 62 бутилки вода (2)

Извлича до 34,3 литра влага от въздуха дневно, идеален за помещения до 150 м³ (3). Намалява влажността от нездравословните 90% до комфортните 60% само за 16 минути (4). Големият воден резервоар с обем 4 л позволява по-продължителна работа без често изпразване.

Добавка за ароматерапия за освежаване на дома ви

Добавка за ароматерапия за освежаване на дома ви

Премахнете миризмите на мухъл, влажни килими и мебели, като ефективно намалите излишната влага. Изпълнете въздуха с любимите си етерични масла, за да се насладите вместо това на освежаващи, приятни аромати.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

82

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Предимства

Добро качество.

Недостатъци

За сега няма.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Предимства

Тих и функционален

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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      Откази от отговорност

      1. (1) Тестван от сертифицирана трета страна по GB/T19411-2003 при 35°C и 90% относителна влажност.

      2. (2) Изчислено въз основа на коефициента на относителна влажност, разделен на бутилка със стандартна питейна вода от 550 мл.

      3. (3) Подходяща зона за обезвлажняване, изчислена по JEM1411:1998 (категория бетонни модерни апартаменти) с височина на помещението 2,5 м

      4. (4) Изчислено: 20 м3, от 60% относителна влажност при 27°, тествано от лаборатория на трета страна съгласно GB/T 19411-2003. Резултатите може да се различават поради естествена вентилация, отделяне/абсорбиране на влага и температурни промени.

      5. (5) В сравнение с естественото сушене на домашни дрехи, тест на Philips.

      6. (6) Тестван с 20 синтетични тениски, тест на Philips

      7. (7) Изчислено: потенциал за глобално затопляне (GWP) на R134a (1.300) и R290 (&lt;3)