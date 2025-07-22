Обезвлажнява въздуха до 34,3 L/D
Ефективен в помещения до 150 м3
От 90% до здравословните 60% относителна влажност само за 16 минути
Интелигентно се адаптира към качеството на въздуха в помещението на закрито
Екологичен, но същевременно мощен
Разработен за бързо възстановяване на здравословна среда на закрито. Ефективно отстранява влагата, бори се с мухъл, плесен, конденз и неприятни миризми. Предотвратява размножаването на алергени и предпазва дома ви от вреди, свързани с влагата.
Извлича до 34,3 литра влага от въздуха дневно, идеален за помещения до 150 м³ (3). Намалява влажността от нездравословните 90% до комфортните 60% само за 16 минути (4). Големият воден резервоар с обем 4 л позволява по-продължителна работа без често изпразване.
Премахнете миризмите на мухъл, влажни килими и мебели, като ефективно намалите излишната влага. Изпълнете въздуха с любимите си етерични масла, за да се насладите вместо това на освежаващи, приятни аромати.
4.9
от 5
82
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Sendich
22/07/2025
България
Част от промоцията
Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍
Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.
Предимства
Добро качество.
Недостатъци
За сега няма.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ddimitrov99
18/07/2025
България
Част от промоцията
Продукта е уникален !
Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Лебеда
21/05/2025
България
Част от промоцията
Отличен уред, много тих и ефективен,
Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!
Предимства
Тих и функционален
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
(1) Тестван от сертифицирана трета страна по GB/T19411-2003 при 35°C и 90% относителна влажност.
(2) Изчислено въз основа на коефициента на относителна влажност, разделен на бутилка със стандартна питейна вода от 550 мл.
(3) Подходяща зона за обезвлажняване, изчислена по JEM1411:1998 (категория бетонни модерни апартаменти) с височина на помещението 2,5 м
(4) Изчислено: 20 м3, от 60% относителна влажност при 27°, тествано от лаборатория на трета страна съгласно GB/T 19411-2003. Резултатите може да се различават поради естествена вентилация, отделяне/абсорбиране на влага и температурни промени.
(5) В сравнение с естественото сушене на домашни дрехи, тест на Philips.
(6) Тестван с 20 синтетични тениски, тест на Philips
(7) Изчислено: потенциал за глобално затопляне (GWP) на R134a (1.300) и R290 (<3)