Прекратен продукт
Завладяващ звук
Слушайте музика и зареждайте вашия iPhone/iPod с компонентната Hi-Fi система Philips. Първокласните тонколони с черно гланцово покритие и тяло от алуминий придават нотка на изисканост, а куполните високоговорители за високи честоти осигуряват детайлен и естествен звук.
поставка за iPhone/iPod
Куполен високоговорител високи честоти
100 W
Тази система има обща изходна мощност 100 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
Куполните високоговорители за високи честоти възпроизвеждат ясни високи и средни честоти, увеличаващи общата чистота на звука от тонколоните. Те дават хармонична смес от неизкривен и непроменен широколентов звук и предоставят детайлна чистота на вокалите и ясен звук от инструментите, като по този начин балансират общото звучене, когато бъдат съчетани с набор басови високоговорители.
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
mrbandy
27/12/2020
Magyarország
Szép hangzás, könnyű használhatóság!
Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.
Предимства
könnyen használható
Недостатъци
nincs ilyen
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DCM713 komponens hifi rendszer
Дата на използване 2020-11-27
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DCM713 komponens hifi rendszer
Дата на използване 2020-11-27