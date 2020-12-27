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Прекратен продукт

Компонентна Hi-Fi система

DCM713/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Завладяващ звук

Слушайте музика и зареждайте вашия iPhone/iPod с компонентната Hi-Fi система Philips. Първокласните тонколони с черно гланцово покритие и тяло от алуминий придават нотка на изисканост, а куполните високоговорители за високи честоти осигуряват детайлен и естествен звук.

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Наслаждавайте се на музика с висока вярност

Завладяващ звук

  • поставка за iPhone/iPod

  • Куполен високоговорител високи честоти

  • 100 W

Обща изходна мощност 100 W RMS

Обща изходна мощност 100 W RMS

Тази система има обща изходна мощност 100 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Куполна пищялка за детайлен и естествен звук

Куполните високоговорители за високи честоти възпроизвеждат ясни високи и средни честоти, увеличаващи общата чистота на звука от тонколоните. Те дават хармонична смес от неизкривен и непроменен широколентов звук и предоставят детайлна чистота на вокалите и ясен звук от инструментите, като по този начин балансират общото звучене, когато бъдат съчетани с набор басови високоговорители.

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szép hangzás, könnyű használhatóság!

Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.

Предимства

könnyen használható

Недостатъци

nincs ilyen

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DCM713 komponens hifi rendszer

Дата на използване 2020-11-27

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DCM713 komponens hifi rendszer

Дата на използване 2020-11-27

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