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Прекратен продукт

Елегантна микро озвучителна система

DCM278/12

Завладяващ звук

Слушайте своята музика с превъзходен звук от iPhone/iPod, като в същото време го зареждате, с елегантната микро музикална система Philips. Плоският компактен дизайн позволява монтиране на стена, за да допълни всеки интериор. USB Direct предоставя допълнителни възможности за възпроизвеждане.

Виж всички предимства

Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

  • поставка за iPhone/iPod

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Обща изходна мощност 10 W RMS

Обща изходна мощност 10 W RMS

Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

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