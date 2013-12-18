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Прекратен продукт

Микро музикална система

DCM2020/12

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Отпуснете се с чудесна музика

Слушайте музика, докато зареждате своя iPod/iPhone/iPad. Към тази микро озвучителна система DCM2020/12 могат да се свържат и други преносими музикални плейъри – чрез USB Direct или MP3 Link. Наслаждавайте се на музиката с мощния звук на басрефлексните високоговорители.

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Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика

  • с 30-щифтов съединител

  • за iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.

Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.

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Този отзив е направен за DCM2020 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DCM2020 Mikrowieża

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