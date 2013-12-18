Прекратен продукт
Отпуснете се с чудесна музика
Слушайте музика, докато зареждате своя iPod/iPhone/iPad. Към тази микро озвучителна система DCM2020/12 могат да се свържат и други преносими музикални плейъри – чрез USB Direct или MP3 Link. Наслаждавайте се на музиката с мощния звук на басрефлексните високоговорители.
с 30-щифтов съединител
за iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Joanna72
18/12/2013
Polska
Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.
Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.
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Този отзив е направен за DCM2020 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DCM2020 Mikrowieża