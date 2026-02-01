ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява

Прекратен продукт

Радиочасовник с аларма за iPod/iPhone

DC315/12

Започнете деня, както вие си знаете!

Започнете един приятен ден с мелодия от вашия iPhone/iPod от радиочасовника Philips с две аларми. Работеща с много източници, стилната система ви позволява да се събуждате с музика по ваш избор от портативни устройства и радио.

Виж всички предимства

Събуждайте се с мелодии от вашия iPhone/iPod

Започнете деня, както вие си знаете!

  • 8 W

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.

Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот

Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот

Конструиран за модерния начин на живот, този радиочасовник има две аларми, което позволява да задавате различни часове за събуждане – за работни и почивни дни или за двамата от семейството. Настройките на алармите могат да се направят за еднакви часове за цялата седмица – от понеделник до неделя. Или пък, може да се зададе аларма за по-ранно започване в работните дни и за приятно излежаване в събота и неделя. Каквото и да изберете, тези удобни функции ви спестяват грижите да с играете с различните часове за събуждане всяка вечер.

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.