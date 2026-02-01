Прекратен продукт
DC315/12
Започнете деня, както вие си знаете!
Започнете един приятен ден с мелодия от вашия iPhone/iPod от радиочасовника Philips с две аларми. Работеща с много източници, стилната система ви позволява да се събуждате с музика по ваш избор от портативни устройства и радио.
8 W
Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.
Конструиран за модерния начин на живот, този радиочасовник има две аларми, което позволява да задавате различни часове за събуждане – за работни и почивни дни или за двамата от семейството. Настройките на алармите могат да се направят за еднакви часове за цялата седмица – от понеделник до неделя. Или пък, може да се зададе аларма за по-ранно започване в работните дни и за приятно излежаване в събота и неделя. Каквото и да изберете, тези удобни функции ви спестяват грижите да с играете с различните часове за събуждане всяка вечер.
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
Отзиви
Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.