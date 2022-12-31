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Прекратен продукт

докинг станция за iPod/iPhone

DC295/12

Събуждайте се с чудесна музика

Изберете нежно събуждане с музика от вашия iPod/iPhone/iPad със съединител Lightning, или чуйте последните новини по радиото. Разведрете утрото с кристално чист звук и внесете стил в спалнята си с алуминиевия корпус.

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с тази докинг станция за iPod/iPhone/iPad

Събуждайте се с чудесна музика

  • със съединител Lightning

  • за iPod/iPhone/iPad

  • FM, двоен будилник

  • 10 W, съхраняване на часа и алармата

Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот

Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот

Конструиран за модерния начин на живот, този радиочасовник има две аларми, което позволява да задавате различни часове за събуждане – за работни и почивни дни или за двамата от семейството. Настройките на алармите могат да се направят за еднакви часове за цялата седмица – от понеделник до неделя. Или пък, може да се зададе аларма за по-ранно започване в работните дни и за приятно излежаване в събота и неделя. Каквото и да изберете, тези удобни функции ви спестяват грижите да с играете с различните часове за събуждане всяка вечер.

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

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