Прекратен продукт
DC220/12
Започнете деня, както вие си знаете!
Започнете деня си ударно с радиочасовника Philips за iPhone/iPod, който ви дава любимите песни с прекрасен звук. Той има различни настройки на алармата за работни и почивни дни, плюс FM радио и MP3 Link за повече музикални възможности.
Конструиран за модерния начин на живот, този радиочасовник има две аларми, което позволява да задавате различни часове за събуждане – за работни и почивни дни или за двамата от семейството. Настройките на алармите могат да се направят за еднакви часове за цялата седмица – от понеделник до неделя. Или пък, може да се зададе аларма за по-ранно започване в работните дни и за приятно излежаване в събота и неделя. Каквото и да изберете, тези удобни функции ви спестяват грижите да с играете с различните часове за събуждане всяка вечер.
Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.
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