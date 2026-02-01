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Прекратен продукт

Радиочасовник с аларма за iPod/iPhone

DC220/12

Започнете деня, както вие си знаете!

Започнете деня си ударно с радиочасовника Philips за iPhone/iPod, който ви дава любимите песни с прекрасен звук. Той има различни настройки на алармата за работни и почивни дни, плюс FM радио и MP3 Link за повече музикални възможности.

Виж всички предимства

Събуждайте се с мелодии от вашия iPhone/iPod

Започнете деня, както вие си знаете!

Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот

Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот

Конструиран за модерния начин на живот, този радиочасовник има две аларми, което позволява да задавате различни часове за събуждане – за работни и почивни дни или за двамата от семейството. Настройките на алармите могат да се направят за еднакви часове за цялата седмица – от понеделник до неделя. Или пък, може да се зададе аларма за по-ранно започване в работните дни и за приятно излежаване в събота и неделя. Каквото и да изберете, тези удобни функции ви спестяват грижите да с играете с различните часове за събуждане всяка вечер.

Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото

Нежно повикване за събуждане с увеличаваща се сила на будилника

Нежно повикване за събуждане с увеличаваща се сила на будилника

Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.

Технически данни

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