Прекратен продукт
DC190/12
Събуждайте се с любимите си мелодии
Събуждайте се със своята музика от iPod с докинг системата за забавления Philips DC190. Снабдена с две аларми, тази стилна система с огледална повърхност ви позволява също да започнете деня си с музика от други портативни източници през MP3 Link.
Тази система има обща изходяща мощност от 3 W RMS. RMS или средно квадратична стойност е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудиоусилвател към високоговорител, която се измерва във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и чувствителността определят генерираната звукова мощност. Колкото по-голяма е мощността, толкова по-добра е звуковата мощност, излъчена от високоговорителя.
Конструиран за модерния начин на живот, този радиочасовник има две аларми, което позволява да задавате различни часове за събуждане – за работни и почивни дни или за двамата от семейството. Настройките на алармите могат да се направят за еднакви часове за цялата седмица – от понеделник до неделя. Или пък, може да се зададе аларма за по-ранно започване в работните дни и за приятно излежаване в събота и неделя. Каквото и да изберете, тези удобни функции ви спестяват грижите да с играете с различните часове за събуждане всяка вечер.
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
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