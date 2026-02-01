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Прекратен продукт

докинг система за забавления

DC190/12

Събуждайте се с любимите си мелодии

Събуждайте се със своята музика от iPod с докинг системата за забавления Philips DC190. Снабдена с две аларми, тази стилна система с огледална повърхност ви позволява също да започнете деня си с музика от други портативни източници през MP3 Link.

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от iPod и радио

Събуждайте се с любимите си мелодии

Обща изходна мощност 3 W RMS

Обща изходна мощност 3 W RMS

Тази система има обща изходяща мощност от 3 W RMS. RMS или средно квадратична стойност е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудиоусилвател към високоговорител, която се измерва във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и чувствителността определят генерираната звукова мощност. Колкото по-голяма е мощността, толкова по-добра е звуковата мощност, излъчена от високоговорителя.

Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот

Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот

Конструиран за модерния начин на живот, този радиочасовник има две аларми, което позволява да задавате различни часове за събуждане – за работни и почивни дни или за двамата от семейството. Настройките на алармите могат да се направят за еднакви часове за цялата седмица – от понеделник до неделя. Или пък, може да се зададе аларма за по-ранно започване в работните дни и за приятно излежаване в събота и неделя. Каквото и да изберете, тези удобни функции ви спестяват грижите да с играете с различните часове за събуждане всяка вечер.

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Технически данни

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