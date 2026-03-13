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Серия 1000Вентилатори на стойка

CX1220/00

Серия 1000 Вентилатори на стойка

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Ръководства и документация

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF файл, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Изпитайте мощно, но същевременно тихо охлаждане с 3 скорости, въртене и удобството на таймера. Предлагайки качество и стабилност, той осигурява дълготраен комфорт ден след ден.

  • PDF файл
  • 24 July 2026

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