Пречистватели и овлажнители на въздух
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Серия 1000 Вентилатори на стойка
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CX1220/00
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Изпитайте мощно, но същевременно тихо охлаждане с 3 скорости, въртене и удобството на таймера. Предлагайки качество и стабилност, той осигурява дълготраен комфорт ден след ден.
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