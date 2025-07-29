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  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен
  • Мощен и многофункционален, и модерен

Серия 1000Вентилатори на стойка

CX1220/00

5
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Мощен и многофункционален, и модерен
Изпитайте мощно, но същевременно тихо охлаждане с 3 скорости, въртене и удобството на таймера. Предлагайки качество и стабилност, той осигурява дълготраен комфорт ден след ден.
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Мощен и многофункционален, и модерен

  • Въздушен поток на вентилатора 3330 м³/ч

  • Тих при 38 dB(A)

  • Накланящ се и въртящ се

  • Диаметър на горната част 45 см

Голям обхват за максимално охлаждане

Голям обхват за максимално охлаждане

Изпитайте мощно, но същевременно тихо охлаждане с 3 скорости, въртене и удобството на таймера. Предлагайки качество и стабилност, той осигурява дълготраен комфорт ден след ден.

Силен въздушен поток за незабавен комфорт

Силен въздушен поток за незабавен комфорт

С капацитет на охлаждане от 3330 м³/ч този вентилатор бързо циркулира въздуха, за да елиминира застоялия въздух, осигурявайки свеж, комфортен въздушен поток, който достига до всеки ъгъл на вашата стая.

Тихо охлаждане на най-ниската степен

Тихо охлаждане на най-ниската степен

Проектиран за спокойна среда, този вентилатор работи при тихите 38 dB — еквивалентни на звука от лек дъжд. Перфектен за работа, четене или сън, той осигурява спокойна и необезпокоявана атмосфера.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
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1

29/07/2025

България

България

Вентилаторът работи безотказно!

Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

29/06/2025

България

България

Препоръчвам

Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.

Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

24/06/2025

България

България

Много добра работа ми върши

Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.

Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

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