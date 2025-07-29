Въздушен поток на вентилатора 3330 м³/ч
Тих при 38 dB(A)
Накланящ се и въртящ се
Диаметър на горната част 45 см
Изпитайте мощно, но същевременно тихо охлаждане с 3 скорости, въртене и удобството на таймера. Предлагайки качество и стабилност, той осигурява дълготраен комфорт ден след ден.
С капацитет на охлаждане от 3330 м³/ч този вентилатор бързо циркулира въздуха, за да елиминира застоялия въздух, осигурявайки свеж, комфортен въздушен поток, който достига до всеки ъгъл на вашата стая.
Проектиран за спокойна среда, този вентилатор работи при тихите 38 dB — еквивалентни на звука от лек дъжд. Перфектен за работа, четене или сън, той осигурява спокойна и необезпокоявана атмосфера.
5.0
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Lollypop567
29/07/2025
България
Част от промоцията
Вентилаторът работи безотказно!
Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Мачъците 2
29/06/2025
България
Част от промоцията
Препоръчвам
Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.
Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Пепито
24/06/2025
България
Част от промоцията
Много добра работа ми върши
Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.
Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Този отзив е направен за Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка