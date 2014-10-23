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Прекратен продукт

Коаксиален високоговорител за кола

CSP6911/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Вашият мобилен музикален театър

Усетете музиката си със стерео високоговорителите за кола Philips CSP6911. Тези 3-посочни високоговорители 16x24 см имат максимална мощност от 300 W и включват овална полипропиленова мембрана с високоговорител за високи честоти с мека диафрагма от PEI, за да може да се насладите на кипящи от живот детайли в музиката и дълбок бас.

Виж всички предимства

с 3-посочно стерео за кипящ от живот звук

Вашият мобилен музикален театър

  • 6" x 9"

  • 3-посочен

  • 300 W пик

50 W средноквадратична звукова мощност

Обогатен с овална полипропиленова мембрана, подсилен дълбок бас

Обогатен с овална полипропиленова мембрана, подсилен дълбок бас

Високоговорител за високи честоти с мека диафрагма от PEI за меки тонове с богата текстура

Високоговорител за високи честоти с мека диафрагма от PEI за меки тонове с богата текстура

PEI (Полиетеримид) е идеалният материал за диафрагми на високоговорители за високи честоти благодарение на лекотата си, високата якост на опън, високата стабилност и поносимост към високи температури. Във високоговорителя за високи честоти малкият отвор на диафрагмата излъчва високочестотни тонове. Тези диафрагми от PEI могат до уловят дори най-високите музикални ноти, за да направят музиката ви текстурирана с топли високи честоти в пълния диапазон. Формата на диафрагмата също така разпространява звука по такъв начин, че да чувате високите ноти от всяка седалка в колата.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

23/10/2014

Česká republika

Česká republika

tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W

tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

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