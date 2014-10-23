Прекратен продукт
Вашият мобилен музикален театър
Усетете музиката си със стерео високоговорителите за кола Philips CSP6911. Тези 3-посочни високоговорители 16x24 см имат максимална мощност от 300 W и включват овална полипропиленова мембрана с високоговорител за високи честоти с мека диафрагма от PEI, за да може да се насладите на кипящи от живот детайли в музиката и дълбок бас.
6" x 9"
3-посочен
300 W пик
PEI (Полиетеримид) е идеалният материал за диафрагми на високоговорители за високи честоти благодарение на лекотата си, високата якост на опън, високата стабилност и поносимост към високи температури. Във високоговорителя за високи честоти малкият отвор на диафрагмата излъчва високочестотни тонове. Тези диафрагми от PEI могат до уловят дори най-високите музикални ноти, за да направят музиката ви текстурирана с топли високи честоти в пълния диапазон. Формата на диафрагмата също така разпространява звука по такъв начин, че да чувате високите ноти от всяка седалка в колата.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
mates001
23/10/2014
Česká republika
tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W
tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta