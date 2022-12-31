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Прекратен продукт

Коаксиален високоговорител за кола

CSP615/00

Вашият мобилен музикален театър

Усетете музиката си със стерео високоговорителите за кола Philips CSP615. Тези 2-посочни високоговорители 16,5 см имат максимална мощност от 210 W и включват лека полипропиленова мембрана с високоговорител за високи честоти с мека диафрагма от PEI, за да се насладите на кипящи от живот детайли в музиката и чист звук.

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с 2-посочно стерео за кипящ от живот звук

Вашият мобилен музикален театър

  • 16,5 см (6,5")

  • 2-пътен

  • 210 W пик

40 W средноквадратична звукова мощност

Лека полипропиленова мембрана за ясен звук

Лека полипропиленова мембрана за ясен звук

Вътре във високоговорителя диафрагмата се разполага върху звукова намотка, за да създаде вълнови форми след получаване на входящ сигнал. Тя трансформира вълната на сигнала в звукова вълна. Полипропиленът е една от най-леките пластмаси, създавани някога, и е чудесен материал за диафрагми на високоговорители благодарение на теглото, издръжливостта, твърдостта и устойчивостта си на високи температури. Тези полипропиленови мембрани възпроизвеждат музика с високо качество, като реагират дори на най-малкия звуков сигнал за постигане на ясен, жизнен звук.

Чувствителен съраунд от плат за максимални звукови детайли

Чувствителен съраунд от плат за максимални звукови детайли

Високочувствителен плат свързва диафрагмата на уфъра с рамката на високоговорителя, образувайки окачена съраунд система. Когато звуковият сигнал достигне мембраната в уфъра, сглобеният съраунд от плат връща мембраната на позицията й, за да бъде готова да получи друг звуков сигнал. По този начин уфърът може да улови всеки сигнал с минимално изкривяване, с което ви осигурява ясен, гладък звук независимо от това колко силно или тихо се възпроизвежда музиката.

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