Прекратен продукт
CSP615/00
Вашият мобилен музикален театър
Усетете музиката си със стерео високоговорителите за кола Philips CSP615. Тези 2-посочни високоговорители 16,5 см имат максимална мощност от 210 W и включват лека полипропиленова мембрана с високоговорител за високи честоти с мека диафрагма от PEI, за да се насладите на кипящи от живот детайли в музиката и чист звук.
16,5 см (6,5")
2-пътен
210 W пик
Вътре във високоговорителя диафрагмата се разполага върху звукова намотка, за да създаде вълнови форми след получаване на входящ сигнал. Тя трансформира вълната на сигнала в звукова вълна. Полипропиленът е една от най-леките пластмаси, създавани някога, и е чудесен материал за диафрагми на високоговорители благодарение на теглото, издръжливостта, твърдостта и устойчивостта си на високи температури. Тези полипропиленови мембрани възпроизвеждат музика с високо качество, като реагират дори на най-малкия звуков сигнал за постигане на ясен, жизнен звук.
Високочувствителен плат свързва диафрагмата на уфъра с рамката на високоговорителя, образувайки окачена съраунд система. Когато звуковият сигнал достигне мембраната в уфъра, сглобеният съраунд от плат връща мембраната на позицията й, за да бъде готова да получи друг звуков сигнал. По този начин уфърът може да улови всеки сигнал с минимално изкривяване, с което ви осигурява ясен, гладък звук независимо от това колко силно или тихо се възпроизвежда музиката.
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