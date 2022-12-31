Лека полипропиленова мембрана за ясен звук

Вътре във високоговорителя диафрагмата се разполага върху звукова намотка, за да създаде вълнови форми след получаване на входящ сигнал. Тя трансформира вълната на сигнала в звукова вълна. Полипропиленът е една от най-леките пластмаси, създавани някога, и е чудесен материал за диафрагми на високоговорители благодарение на теглото, издръжливостта, твърдостта и устойчивостта си на високи температури. Тези полипропиленови мембрани възпроизвеждат музика с високо качество, като реагират дори на най-малкия звуков сигнал за постигане на ясен, жизнен звук.