Прекратен продукт
CMD310/12
Поставете я на таблото
Поемете управлението с тази система за развлечения в автомобила, която работи без проблем с вашия iPhone/iPod. Зареждайте устройството си на таблото, управлявайте възпроизвеждането чрез безплатното приложение и приемайте повиквания със свободни ръце, без значение дали телефонът е в поставката, или не.
Поставка за iPod/iPhone
С тази автомобилна система Philips контролът е изцяло във ваши ръце. Вграденият Bluetooth позволява да свържете своя iPhone към аудио системата на автомобила, за да се обаждате и да приемате разговори със свободни ръце през вградения микрофон и тонколоните в автомобила. Освен това ви позволява да слушате музиката от вашия iPhone през тонколоните в автомобила, без изобщо да го слагате в поставката. Стабилната връзка и чудесното качество на звука гарантират разговори с винаги ясен звук. Philips ви позволява да шофирате с поглед към пътя и ръце на волана – по-безопасно и по-приятно.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
Отзиви