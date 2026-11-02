Вграден Bluetooth за разговори със "свободни ръце" и музика през тонколоните

С тази автомобилна система Philips контролът е изцяло във ваши ръце. Вграденият Bluetooth позволява да свържете своя iPhone към аудио системата на автомобила, за да се обаждате и да приемате разговори със свободни ръце през вградения микрофон и тонколоните в автомобила. Освен това ви позволява да слушате музиката от вашия iPhone през тонколоните в автомобила, без изобщо да го слагате в поставката. Стабилната връзка и чудесното качество на звука гарантират разговори с винаги ясен звук. Philips ви позволява да шофирате с поглед към пътя и ръце на волана – по-безопасно и по-приятно.