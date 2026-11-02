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Прекратен продукт

CarStudioАвтомобилна докинг система за мултимедия

CMD310/12

Поставете я на таблото

Поемете управлението с тази система за развлечения в автомобила, която работи без проблем с вашия iPhone/iPod. Зареждайте устройството си на таблото, управлявайте възпроизвеждането чрез безплатното приложение и приемайте повиквания със свободни ръце, без значение дали телефонът е в поставката, или не.

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с безплатно приложение за iPhone за оптимално използване в колата

Поставете я на таблото

  • Поставка за iPod/iPhone

Вграден Bluetooth за разговори със "свободни ръце" и музика през тонколоните

Вграден Bluetooth за разговори със "свободни ръце" и музика през тонколоните

С тази автомобилна система Philips контролът е изцяло във ваши ръце. Вграденият Bluetooth позволява да свържете своя iPhone към аудио системата на автомобила, за да се обаждате и да приемате разговори със свободни ръце през вградения микрофон и тонколоните в автомобила. Освен това ви позволява да слушате музиката от вашия iPhone през тонколоните в автомобила, без изобщо да го слагате в поставката. Стабилната връзка и чудесното качество на звука гарантират разговори с винаги ясен звук. Philips ви позволява да шофирате с поглед към пътя и ръце на волана – по-безопасно и по-приятно.

Audio/MP3 вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

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