Прекратен продукт
CEM2250/12
Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила
Забавлявайте се с музиката от вашия iPhone/iPod, CD или USB устройства с мощен звук с автомобилната аудио система Philips. Наслаждавайте се на мощни баси с MAX Sound.
За iPod и iPhone
USB
CD
Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.
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