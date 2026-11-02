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Прекратен продукт

CarStudioАвтомобилна аудиосистема

CEM2250/12

Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

Забавлявайте се с музиката от вашия iPhone/iPod, CD или USB устройства с мощен звук с автомобилната аудио система Philips. Наслаждавайте се на мощни баси с MAX Sound.

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Завладяващ звук

Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

  • За iPod и iPhone

  • USB

  • CD

Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп

Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп

Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.

Изключителна противоударна защита за несмущавано забавление с музиката

Аудио изход за включване на усилвател

Технически данни

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