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Прекратен продукт

Автомобилна аудио-видео система

CED780/12

Забавлявайте се с кипяща от живот музика и видео в автомобила

Наслаждавате се на превъзходен звук с видеото и музиката от множество източници и на поточното възпроизвеждане чрез Bluetooth®, благодарение на звуковите технологии на Philips. А вградената система за навигация ви води лесно към вашата цел.

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Завладяващ звук

Забавлявайте се с кипяща от живот музика и видео в автомобила

  • 17,8 см (7") сензорен екран WVGA

  • Bluetooth

Изключителна противоударна защита за несмущавано забавление с музиката

Възпроизвежда DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми

Възпроизвежда DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми

Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Устройствата от типа DVD+/-R приемат и двата често срещани формата на записваемите DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW работят и с двата често срещани типа презаписваеми DVD дискове. Дисковете SVCD (Super VideoCD) осигуряват много по-рязка картина в сравнение с VCD, поради по-високата си разделителна способност. MPEG4 осигурява видео с качеството на DVD диск (MPEG-2) при по-ниски скорости на пренос на данните и по-малки размери на файловете. DivX е усъвършенствана технология за видеокомпресия, базирана на MPEG4, която намалява размера на цифровите видео файлове, като запазва високото качество на картината.

Вграден Bluetooth приемник за разговори и стрийминг на музика

Вграден Bluetooth приемник за разговори и стрийминг на музика

С Bluetooth функцията за "свободни ръце" можете да използвате безопасно мобилния си телефон, докато шофирате, за да не пропускате важните разговори. Вграденият Bluetooth® приемник позволява и удобен стрийминг на музикалните файлове от телефона към автомобилната система за забавления.

Технически данни

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