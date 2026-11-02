Забавлявайте се с кипяща от живот музика и видео в автомобила

Наслаждавате се на превъзходен звук с видеото и музиката от множество източници и на поточното възпроизвеждане чрез Bluetooth®, благодарение на звуковите технологии на Philips. А вградената система за навигация ви води лесно към вашата цел.