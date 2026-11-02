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Прекратен продукт

CarStudioАвтомобилна аудиосистема

CE138/12

Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

Philips CE138 осигурява безпроблемно забавление в автомобила с музика от различни източници – iPod/iPhone, USB и SDHC карти. Със свалящ се преден панел за защита от кражба и повече сигурност и с противоударна защита, за да се забавлявате с музиката в движение.

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Завладяващ звук

Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

  • За iPod и iPhone

  • USB/SDHC

Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

MAX Sound за мигновено усилване на мощността

MAX Sound за мигновено усилване на мощността

Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане – само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на звуковия спектър, и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп

Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп

Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.

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