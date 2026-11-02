Прекратен продукт
CE138/12
Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила
Philips CE138 осигурява безпроблемно забавление в автомобила с музика от различни източници – iPod/iPhone, USB и SDHC карти. Със свалящ се преден панел за защита от кражба и повече сигурност и с противоударна защита, за да се забавлявате с музиката в движение.
За iPod и iPhone
USB/SDHC
Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.
Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане – само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на звуковия спектър, и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.
Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.
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