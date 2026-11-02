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Прекратен продукт

HD камкордер

CAM300WH/00

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Заснемането на видеоклипове и снимки с пълна висока детайлност е извънредно лесно с камкордера ESee CAM300. Неговият 3-инчов сензорен екран ви дава интуитивно управление, а функциите за моментално редактиране и специални моменти позволяват да споделяте незабавно това, което желаете, на телевизора или онлайн.

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С управление чрез сензорния екран

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Свръхдълъг живот на батерията, за да заснемате повече

До 12 магапиксела разделителна способност за снимки с високо качество

До 12 магапиксела разделителна способност за снимки с високо качество

Изживейте отново спомените с всеки един детайл, с видеоклиповете с пълна висока детайлност

Изживейте отново спомените с всеки един детайл, с видеоклиповете с пълна висока детайлност

Заснемайте и се радвайте на видеоклипове с качеството на пълната висока детайлност (Full HD 1080p). "1080" обозначава разделителната способност на дисплея, по-точно броя хоризонтални редове на екрана. "p" означава "прогресивно сканиране", или последователна поява на линиите във всеки кадър. 1080p осигурява видео с превъзходно качество, в сравнение с това на обикновените мобилни телефони и цифрови фотоапарати. Освен това, камкордерът използва същия видео формат, както плейърите и дисковете Blu-ray – H.264. Този изключително усъвършенстван формат дава превъзходно HD качество на картината, за да можете да се наслаждавате на вашите спомени, уловени във видеоклипове с кристална чистота.

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