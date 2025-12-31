Прекратен продукт
CAM300BL/00
Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота
Заснемането на видеоклипове и снимки с пълна висока детайлност е извънредно лесно с камкордера ESee CAM300. Неговият 3-инчов сензорен екран ви дава интуитивно управление, а функциите за моментално редактиране и специални моменти позволяват да споделяте незабавно това, което желаете, на телевизора или онлайн.
Видеоклиповете с пълна висока детайлност са прекрасни за гледане на HD телевизор. Но ако искате да изпратите видеоклип по имейл или да го споделите онлайн, големият HD файл ще трябва да се компресира и конвертира в подходящ за имейл формат. Камкордерът ви спестява тези неудобства, като предлага запис в два формата. Включете тази функция, и видеоклиповете ще се записват едновременно в два формата - Full HD (1080p) и подходящия за имейл QWVGA (240p) формат. Така ще се наслаждавате максимално на видеоклиповете на вашия HD телевизор и ще ги имате във формат, подходящ за моментално споделяне в електронен вид.
Усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце позволява да заснемате чудесни видеоклипове, които винаги ще споделяте с гордост. Заснемането на видео без трептене и изкривявания се дължи на жироскопичните сензори, работещи с усъвършенствани алгоритми. Сензорите измерват разстоянието между земята и обектива и правят необходимите корекции, когато камкордерът трепти. Тази авангардна технология ви дава образи без размазване, всеки път, за да запазите най-хубавите моменти от живота в изумителни видеоклипове.
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