Запис в два формата - Full HD и подходящ за имейл

Видеоклиповете с пълна висока детайлност са прекрасни за гледане на HD телевизор. Но ако искате да изпратите видеоклип по имейл или да го споделите онлайн, големият HD файл ще трябва да се компресира и конвертира в подходящ за имейл формат. Камкордерът ви спестява тези неудобства, като предлага запис в два формата. Включете тази функция, и видеоклиповете ще се записват едновременно в два формата - Full HD (1080p) и подходящия за имейл QWVGA (240p) формат. Така ще се наслаждавате максимално на видеоклиповете на вашия HD телевизор и ще ги имате във формат, подходящ за моментално споделяне в електронен вид.