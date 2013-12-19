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Прекратен продукт

HD камкордер

CAM295WH/00

4.5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Заснемането на видеоклипове и снимки с пълна висока детайлност е извънредно лесно с камкордера ESee CAM295. Неговият 3-инчов сензорен екран ви дава интуитивно управление, а функциите за моментално редактиране и специални моменти позволяват да споделяте незабавно това, което желаете, на телевизора или онлайн.

Виж всички предимства

С управление чрез сензорния екран

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Моментален видео редактор за просто редактиране на камкордера

Запис в два формата - Full HD и подходящ за имейл

Запис в два формата - Full HD и подходящ за имейл

Видеоклиповете с пълна висока детайлност са прекрасни за гледане на HD телевизор. Но ако искате да изпратите видеоклип по имейл или да го споделите онлайн, големият HD файл ще трябва да се компресира и конвертира в подходящ за имейл формат. Камкордерът ви спестява тези неудобства, като предлага запис в два формата. Включете тази функция, и видеоклиповете ще се записват едновременно в два формата - Full HD (1080p) и подходящия за имейл QWVGA (240p) формат. Така ще се наслаждавате максимално на видеоклиповете на вашия HD телевизор и ще ги имате във формат, подходящ за моментално споделяне в електронен вид.

Бързо споделяне за изпращане по имейла или публикуване във Facebook/YouTube

Бързо споделяне за изпращане по имейла или публикуване във Facebook/YouTube

С вградения софтуер на Windows можете да публикувате вашите филми в уеб сайтове като YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo, без проблеми. Потребителите на Mac могат лесно да подреждат, редактират и споделят с iMovie от iLife. С авангардната техника за компресиране, HD видео форматът (H.264), използван от камкордера Philips, може да генерира по-малки файлове в сравнение със стандартните камкордери, цифрови фотоапарати и мобилни телефони, без загуба на видео качество, за да можете да ги споделяте по-бързо! Тези файлове могат да се използват и от други програми, като iPhoto и Windows Movie Maker.

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Отзиви

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4.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

19/12/2013

Polska

Polska

Montaz fragmentow filmow, zdjec w calosc (edycja).

Latwa obsluga, jakosc filmow HD i SD. Stosunek jakosci do ceny bdb.

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Този отзив е направен за CAM295WH Kamera HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM295WH Kamera HD

07/11/2013

Polska

Polska

Kamera jest ok tylko..

Witam używam kamerki Philipsa od jakiegoś czasu i muszę przyznać iż nagrywanie filmów jest w dość dobrej jakości . Tylko przy mocniejszym zbliżeniu obraz zaczyna pływać i już nie widać tak ostro . Z drugiej strony patrząc za takie pieniądze kamerka jest OK trzeba tylko pamiętać aby kupić kartę pamięci klasy 10 bo na innych filmy się zacinają . Pozdrawiam Robert

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM295WH Kamera HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM295WH Kamera HD

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