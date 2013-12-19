Прекратен продукт
Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота
Заснемането на видеоклипове и снимки с пълна висока детайлност е извънредно лесно с камкордера ESee CAM295. Неговият 3-инчов сензорен екран ви дава интуитивно управление, а функциите за моментално редактиране и специални моменти позволяват да споделяте незабавно това, което желаете, на телевизора или онлайн.
Видеоклиповете с пълна висока детайлност са прекрасни за гледане на HD телевизор. Но ако искате да изпратите видеоклип по имейл или да го споделите онлайн, големият HD файл ще трябва да се компресира и конвертира в подходящ за имейл формат. Камкордерът ви спестява тези неудобства, като предлага запис в два формата. Включете тази функция, и видеоклиповете ще се записват едновременно в два формата - Full HD (1080p) и подходящия за имейл QWVGA (240p) формат. Така ще се наслаждавате максимално на видеоклиповете на вашия HD телевизор и ще ги имате във формат, подходящ за моментално споделяне в електронен вид.
С вградения софтуер на Windows можете да публикувате вашите филми в уеб сайтове като YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo, без проблеми. Потребителите на Mac могат лесно да подреждат, редактират и споделят с iMovie от iLife. С авангардната техника за компресиране, HD видео форматът (H.264), използван от камкордера Philips, може да генерира по-малки файлове в сравнение със стандартните камкордери, цифрови фотоапарати и мобилни телефони, без загуба на видео качество, за да можете да ги споделяте по-бързо! Тези файлове могат да се използват и от други програми, като iPhoto и Windows Movie Maker.
4.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Arek55
19/12/2013
Polska
Montaz fragmentow filmow, zdjec w calosc (edycja).
Latwa obsluga, jakosc filmow HD i SD. Stosunek jakosci do ceny bdb.
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Този отзив е направен за CAM295WH Kamera HD
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Този отзив е направен за CAM295WH Kamera HD
robinssons
07/11/2013
Polska
Kamera jest ok tylko..
Witam używam kamerki Philipsa od jakiegoś czasu i muszę przyznać iż nagrywanie filmów jest w dość dobrej jakości . Tylko przy mocniejszym zbliżeniu obraz zaczyna pływać i już nie widać tak ostro . Z drugiej strony patrząc za takie pieniądze kamerka jest OK trzeba tylko pamiętać aby kupić kartę pamięci klasy 10 bo na innych filmy się zacinają . Pozdrawiam Robert
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Този отзив е направен за CAM295WH Kamera HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CAM295WH Kamera HD