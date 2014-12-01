ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение

Прекратен продукт

HD камкордер

CAM295BL/00

4.6

| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Заснемането на видеоклипове и снимки с пълна висока детайлност е извънредно лесно с камкордера ESee CAM300. Неговият 3-инчов сензорен екран ви дава интуитивно управление, а функциите за моментално редактиране и специални моменти позволяват да споделяте незабавно това, което желаете, на телевизора или онлайн.

Виж всички предимства

С управление чрез сензорния екран

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Малки размери и елегантен дизайн, за да се побира лесно в джоба

Вграден USB жак за безпроблемна връзка с вашия PC или Mac

Вграден USB жак за безпроблемна връзка с вашия PC или Mac

Свръхдълъг живот на батерията, за да заснемате повече

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.6

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM295BL Kamera HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM295BL Kamera HD

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM295BL Kamera HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM295BL Kamera HD

17/12/2013

Polska

Polska

Super kamerka

Rewelacyjny sprzęt za rozsądną cenę. Polecam serdecznie!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM295BL Kamera HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM295BL Kamera HD

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!