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Прекратен продукт

HD камкордер

CAM200WH/00

Просто плъзнете вашите паметни моменти на телевизора/в интернет

Philips ESee CAM200 ви позволява да заснемате снимки и видео с лекота и издига споделянето на съвсем ново ниво на опростеност. Плъзнете върху 3-инчовия сензорен екран, за да споделите своите снимки на телевизора или в интернет - моментално, безжично.

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чрез вградения Wi-Fi

Просто плъзнете вашите паметни моменти на телевизора/в интернет

Малки размери и елегантен дизайн, за да се побира лесно в джоба

До 10 магапиксела разделителна способност за снимки с високо качество

До 10 магапиксела разделителна способност за снимки с високо качество

Изживейте отново спомените с всеки един детайл, с видеоклиповете с пълна висока детайлност

Изживейте отново спомените с всеки един детайл, с видеоклиповете с пълна висока детайлност

Заснемайте и се радвайте на видеоклипове с качеството на пълната висока детайлност (Full HD 1080p). "1080" обозначава разделителната способност на дисплея, по-точно броя хоризонтални редове на екрана. "p" означава "прогресивно сканиране", или последователна поява на линиите във всеки кадър. 1080p осигурява видео с превъзходно качество, в сравнение с това на обикновените мобилни телефони и цифрови фотоапарати. Освен това, камкордерът използва същия видео формат, както плейърите и дисковете Blu-ray – H.264. Този изключително усъвършенстван формат дава превъзходно HD качество на картината, за да можете да се наслаждавате на вашите спомени, уловени във видеоклипове с кристална чистота.

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