Прекратен продукт
CAM200WH/00
Просто плъзнете вашите паметни моменти на телевизора/в интернет
Philips ESee CAM200 ви позволява да заснемате снимки и видео с лекота и издига споделянето на съвсем ново ниво на опростеност. Плъзнете върху 3-инчовия сензорен екран, за да споделите своите снимки на телевизора или в интернет - моментално, безжично.
Заснемайте и се радвайте на видеоклипове с качеството на пълната висока детайлност (Full HD 1080p). "1080" обозначава разделителната способност на дисплея, по-точно броя хоризонтални редове на екрана. "p" означава "прогресивно сканиране", или последователна поява на линиите във всеки кадър. 1080p осигурява видео с превъзходно качество, в сравнение с това на обикновените мобилни телефони и цифрови фотоапарати. Освен това, камкордерът използва същия видео формат, както плейърите и дисковете Blu-ray – H.264. Този изключително усъвършенстван формат дава превъзходно HD качество на картината, за да можете да се наслаждавате на вашите спомени, уловени във видеоклипове с кристална чистота.
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