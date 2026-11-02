Бърза импресия за подчертаване на моменти във видео за минифилм

Направете кратко резюме от видеофилмите, които сте заснели – само с щракване на бутон. Бързата импресия автоматично извлича подчертани моменти от последните ви видеофилми и ги съединява в съдържание на записите. Разглеждайте мигновено същността на филмите си просто за да си припомните какво сте заснели. Всичко, което трябва да направите, е да изберете Quick Impression на вашия камкордер. Никога досега спомените не са били съживявани толкова лесно.