Прекратен продукт
CAM150OR/00
Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота
Здрав и водоустойчив, камкордерът ESee CAM150 е чудесен както на закрито, така и на открито, дори във вода и сняг. Авангардното стабилизиране против треперене на ръцете осигурява видеофилми с най-голяма рязкост, а заснемането в двоен формат предлага както HD формат, така и формати, подходящи за имейл, за лесно споделяне по всяко време.
Направете кратко резюме от видеофилмите, които сте заснели – само с щракване на бутон. Бързата импресия автоматично извлича подчертани моменти от последните ви видеофилми и ги съединява в съдържание на записите. Разглеждайте мигновено същността на филмите си просто за да си припомните какво сте заснели. Всичко, което трябва да направите, е да изберете Quick Impression на вашия камкордер. Никога досега спомените не са били съживявани толкова лесно.
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