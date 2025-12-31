Заснемайте по-ясни видеоклипове без трептене с усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце

Усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце позволява да заснемате чудесни видеоклипове, които винаги ще споделяте с гордост. Заснемането на видео без трептене и изкривявания се дължи на жироскопичните сензори, работещи с усъвършенствани алгоритми. Сензорите измерват разстоянието между земята и обектива и правят необходимите корекции, когато камкордерът трепти. Тази авангардна технология ви дава образи без размазване, всеки път, за да запазите най-хубавите моменти от живота в изумителни видеоклипове.