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Прекратен продукт

HD камкордер

CAM110RD/00

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Заснемайте изумителни видеоклипове с пълна висока детайлност, наистина съвършени, благодарение на превъзходната технология на камкордера ESee за стабилизиране при треперещи ръце. Записът в два формата предлага HD и подходящ за изпращане по имейл формат, и позволява да споделяте видео на телевизора до 4 пъти по-бързо.

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С усъвършенствано стабилизиране за треперещи ръце

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Светкавица, автофокус, откриване на лица и усмивки

Светкавица, автофокус, откриване на лица и усмивки

Заснемайте по-ясни видеоклипове без трептене с усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце

Заснемайте по-ясни видеоклипове без трептене с усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце

Усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце позволява да заснемате чудесни видеоклипове, които винаги ще споделяте с гордост. Заснемането на видео без трептене и изкривявания се дължи на жироскопичните сензори, работещи с усъвършенствани алгоритми. Сензорите измерват разстоянието между земята и обектива и правят необходимите корекции, когато камкордерът трепти. Тази авангардна технология ви дава образи без размазване, всеки път, за да запазите най-хубавите моменти от живота в изумителни видеоклипове.

Моментален видео редактор за просто редактиране на камкордера

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