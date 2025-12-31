Прекратен продукт
CAM110RD/00
Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота
Заснемайте изумителни видеоклипове с пълна висока детайлност, наистина съвършени, благодарение на превъзходната технология на камкордера ESee за стабилизиране при треперещи ръце. Записът в два формата предлага HD и подходящ за изпращане по имейл формат, и позволява да споделяте видео на телевизора до 4 пъти по-бързо.
Усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце позволява да заснемате чудесни видеоклипове, които винаги ще споделяте с гордост. Заснемането на видео без трептене и изкривявания се дължи на жироскопичните сензори, работещи с усъвършенствани алгоритми. Сензорите измерват разстоянието между земята и обектива и правят необходимите корекции, когато камкордерът трепти. Тази авангардна технология ви дава образи без размазване, всеки път, за да запазите най-хубавите моменти от живота в изумителни видеоклипове.
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