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Прекратен продукт

HD камкордер

CAM110BU/00

4

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Заснемайте изумителни видеоклипове с пълна висока детайлност, наистина съвършени, благодарение на превъзходната технология на камкордера ESee за стабилизиране при треперещи ръце. Записът в два формата предлага HD и подходящ за изпращане по имейл формат, и позволява да споделяте видео на телевизора до 4 пъти по-бързо.

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С усъвършенствано стабилизиране за треперещи ръце

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Вграден USB жак за безпроблемна връзка с вашия PC или Mac

Вграден USB жак за безпроблемна връзка с вашия PC или Mac

Малки размери и елегантен дизайн, за да се побира лесно в джоба

Заснемайте по-ясни видеоклипове без трептене с усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце

Заснемайте по-ясни видеоклипове без трептене с усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце

Усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце позволява да заснемате чудесни видеоклипове, които винаги ще споделяте с гордост. Заснемането на видео без трептене и изкривявания се дължи на жироскопичните сензори, работещи с усъвършенствани алгоритми. Сензорите измерват разстоянието между земята и обектива и правят необходимите корекции, когато камкордерът трепти. Тази авангардна технология ви дава образи без размазване, всеки път, за да запазите най-хубавите моменти от живота в изумителни видеоклипове.

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Отзиви

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4.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra kieszonkowa kamera Full HD, nie pozbawiona jednak kilku uciążliwych wad

Kamerę zakupiłem półtora roku temu i użytkuję ją dość intensywnie. Trwałość to zdecydowanie jedna z jej największych zalet, także zdolność do długotrwałej, ciągłej pracy, nawet w najwyższej rozdzielczości. Jakość nagrań, jak na sprzęt w tej cenie i takich rozmiarach, jest zadowalająca. Tu jednak pojawia się pierwszy problem - otóż jeden z trybów, konkretniej tryb nocny, jest uszkodzony, po kilku minutach zawiesza aparat i niszczy nagrywany w danym momencie film. Jest to dość poważna wada, gdyż sama kamera kiepsko radzi sobie ze słabym oświetleniem. Co więcej - tak nagrany film zazwyczaj zachowuje się dziwnie, bywa, że nie ma dźwięku, lub też odtwarza się z pewnym przyśpieszeniem, zawsze też ma rozdzielczość HD, bez względu na to, jaką ustawimy w opcjach. Kamera posiada diodę dającą całkiem mocne światło, jednak barwa tego światła może denerwować - po jednej stronie jest żółta, pozostała część biała, tak więc nie zawsze może być pomocna. Inną wadą, która na początku mocno mnie zirytowała, był brak dołączonej ładowarki sieciowej, a z sześciu, które miałem w domu, tylko jedna nadawała się do tego produktu. Pozostałe sprawiały, iż zielona dioda naładowania świeciła się od razu, a bateria pozostawała wyczerpana. Kamera nie chciała się też ładować w starszych komputerach. Do zalet można za to zaliczyć możliwość pracy z aparatem podłączonym do ładowania, wtedy nie jest problemem nagrywanie filmów nawet przez kilka godzin, choć czas jednego nagrania zdaje się być ograniczony do ok. 2 godzin, na szczęście w takim wypadku urządzenie automatycznie rozpoczyna kolejny film po zapisaniu poprzedniego. Sama wytrzymałość baterii również jest bez zarzutu, nawet po dużej liczbie cykli ładowania i pracy na kablu. Możliwość nagrywania w wysokiej rozdzielczości Full HD, to najważniejsza cecha produktu, która wpłynęła na jego zakup, ale to nie wszystko, gdyż sprzęt oferuje także nagrywanie w SD, szczególnie dla mnie ważne ze względu na długość filmów jakie kręcę, oraz Sport HD, z 2 razy większą ilością klatek na sekundę (można spowolnić w dowolnym programie zachowując płynność, świetna zabawa!). W kamerze chętnie widziałbym nieco więcej opcji do ustawiania manualnego, na przykład balans bieli, samowyzwalacz, odwrócenie kolorów (to ostatnie było w poprzednim modelu), przydałby się też nieco lepszy zoom, gdyż ten cyfrowy jest bardzo kiepski. Szkoda jeszcze, że nie można użyć produktu jako kamery internetowej. Pomimo wymienionych tu wad jestem bardzo zadowolony z zakupu. Sprzęt sprawuje się świetnie, jest niezawodny na takich trybach jak auto, czy podświetlenie (dobre do nagrań z monitora), a w zachód słońca dodatkowo robi ładne zdjęcia. Obudowa jest trwała, stylowa i chroni przed upadkiem. Obsługa aparatu nie sprawia żadnych problemów, mamy tu ergonomiczny i nierozbudowany przesadnie układ guzików. Kamerę mogę polecić każdemu, kto nagrywa filmy w plenerze lub pomieszczeniach z dobrym oświetleniem.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM110BU Kamera HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM110BU Kamera HD

28/08/2012

Polska

Polska

można robić zdięcia kręcić film możliwoś włożenia SDmikro 32GB

mała praktyczna kamera mieści sie w keszeni stosunkowo łatwa obsługa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM110BU Kamera HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CAM110BU Kamera HD

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