Прекратен продукт
CAM110BL/00
Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота
Заснемайте изумителни видеоклипове с пълна висока детайлност, наистина съвършени, благодарение на превъзходната технология на камкордера ESee за стабилизиране при треперещи ръце. Записът в два формата предлага HD и подходящ за изпращане по имейл формат, и позволява да споделяте видео на телевизора до 4 пъти по-бързо.
С вградения софтуер на Windows можете да публикувате вашите филми в уеб сайтове като YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo, без проблеми. Потребителите на Mac могат лесно да подреждат, редактират и споделят с iMovie от iLife. С авангардната техника за компресиране, HD видео форматът (H.264), използван от камкордера Philips, може да генерира по-малки файлове в сравнение със стандартните камкордери, цифрови фотоапарати и мобилни телефони, без загуба на видео качество, за да можете да ги споделяте по-бързо! Тези файлове могат да се използват и от други програми, като iPhoto и Windows Movie Maker.
3.8
от 5
4
Отзиви
Marecki
12/07/2014
Polska
Pomijając jej zastosowanie jako wideorejestratora-jako typowa kamerka zasługuje na bardzo wysoką ocenę.
Kamerka tworzy wg mnie bardzo dobrej jakości filmy "full HD". Oglądałem je na telewizorze 40" i byłem pod wrażeniem, co ona potrafi. Porównywałem na You Tube filmy z innych kamer, szczególnie z wideorejestratorów samochodowych, (bo i tak ją wykorzystywałem). Moja ocena to taka, że bije na głowę wszystkie popularne wideorejestratory, często droższe. Tworzy w porównaniu do nich "prawdziwy" obraz FULL HD, a nie "interpolowany". Niestety jest to "tylko" kamerka i nie jest ona stworzona dla samochodów-brak w jej menu opcji tworzenia odwróconego obrazu, bo nie daje się przyssać do szyby przedniej w inny sposób jak tylko w pozycji odwróconej. Żeby odwrócić obraz trzeba poddać filmy odwróceniu w programie komputerowym do obróbki wideo-co trwa dla filmu FULL HD 1 godzinnego 2-3 godziny przetwarzania na komputerze. Także nie można do niej stosować przyssawek do szyby na elastycznych, giętkich pałąkach( które rozwiązują sprawę odwrócenia kamerki), bo prawdopodobnie od wibracji o określonych częstotliwościach powstających z tych pałąków uszkadza się jakiś element wewnątrz kamerki, możliwe że to uszkadza się tzw. GYRO mające usuwać drgania ręki. Kamerka wtedy wyłącza się i często już nie daje się włączyć na dłużej niż kilka sekund. Pomijając jednak jej zastosowanie jako wideorejestratora samochodowego i skupiając się tylko na zastosowaniu jej jako "zwykłej" kamerki do filmowania i robienia zdjęć- nie spotkałem lepszej i poręczniejszej.
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Този отзив е направен за CAM110BL Kamera HD
huljetta
12/07/2014
Polska
Pomijając jej zastosowanie jako wideorejestratora-jako typowa kamerka zasługuje na bardzo wysoką ocenę.
Kamerka tworzy wg mnie bardzo dobrej jakości filmy "full HD". Oglądałem je na telewizorze 40" i byłem pod wrażeniem, co ona potrafi. Porównywałem na You Tube filmy z innych kamer, szczególnie z wideorejestratorów samochodowych, (bo i tak ją wykorzystywałem). Moja ocena to taka, że bije na głowę wszystkie popularne wideorejestratory, często droższe. Tworzy w porównaniu do nich "prawdziwy" obraz FULL HD, a nie "interpolowany". Niestety jest to "tylko" kamerka i nie jest ona stworzona dla samochodów-brak w jej menu opcji tworzenia odwróconego obrazu, bo nie daje się przyssać do szyby przedniej w inny sposób jak tylko w pozycji odwróconej. Żeby odwrócić obraz trzeba poddać filmy odwróceniu w programie komputerowym do obróbki wideo-co trwa dla filmu FULL HD 1 godzinnego 2-3 godziny przetwarzania na komputerze. Także nie można do niej stosować przyssawek do szyby na elastycznych, giętkich pałąkach( które rozwiązują sprawę odwrócenia kamerki), bo prawdopodobnie od wibracji o określonych częstotliwościach powstających z tych pałąków uszkadza się jakiś element wewnątrz kamerki, możliwe że to uszkadza się tzw. GYRO mające usuwać drgania ręki. Kamerka wtedy wyłącza się i często już nie daje się włączyć na dłużej niż kilka sekund. Pomijając jednak jej zastosowanie jako wideorejestratora samochodowego i skupiając się tylko na zastosowaniu jej jako "zwykłej" kamerki do filmowania i robienia zdjęć- nie spotkałem lepszej i poręczniejszej.
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Този отзив е направен за CAM110BL Kamera HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CAM110BL Kamera HD
Andii
03/05/2013
Polska
tani i dość dobry
Dość dobre parametry nagrywania , mała kompaktowa kamerka do schowania w każdą kieszeń . Dobre odwzorowanie kolorów. Największa wada to akumulatorek , który trzyma krótko . Z początku ok.2 godzin , później coraz krócej .
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Този отзив е направен за CAM110BL Kamera HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CAM110BL Kamera HD