3-те секунди предварителен запис улавят моментите, които ви хващат неподготвени

Най-хубавите моменти в живота понякога ви хващат неподготвени. Но с 3-те секунди предварителен запис можете да уловите на видео повече, дори да натиснете бутона няколко секунди по-късно. При избран 3 секунди предварителен запис, вашият камкордер автоматично започва да записва 3 секунди преди да натиснете бутона за запис. С този постоянен буфер никога вече няма да има липсващ момент във вашите видеоклипове.