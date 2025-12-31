Прекратен продукт
CAM102BU/00
Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота
Камкордерът ESee CAM102 запазва вашите спомени с кристална чистота - с Full HD записа. Заснемайте видеоклипове само с натискането на един бутон и ги споделяйте моментално на телевизора или онлайн. Свързвайте се без проблеми към устройства чрез вградения USB жак.
Най-хубавите моменти в живота понякога ви хващат неподготвени. Но с 3-те секунди предварителен запис можете да уловите на видео повече, дори да натиснете бутона няколко секунди по-късно. При избран 3 секунди предварителен запис, вашият камкордер автоматично започва да записва 3 секунди преди да натиснете бутона за запис. С този постоянен буфер никога вече няма да има липсващ момент във вашите видеоклипове.
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