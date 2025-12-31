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Прекратен продукт

HD камкордер

CAM102BU/00

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Камкордерът ESee CAM102 запазва вашите спомени с кристална чистота - с Full HD записа. Заснемайте видеоклипове само с натискането на един бутон и ги споделяйте моментално на телевизора или онлайн. Свързвайте се без проблеми към устройства чрез вградения USB жак.

Виж всички предимства

Изживейте отново спомените с висока детайлност

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

3-те секунди предварителен запис улавят моментите, които ви хващат неподготвени

3-те секунди предварителен запис улавят моментите, които ви хващат неподготвени

Най-хубавите моменти в живота понякога ви хващат неподготвени. Но с 3-те секунди предварителен запис можете да уловите на видео повече, дори да натиснете бутона няколко секунди по-късно. При избран 3 секунди предварителен запис, вашият камкордер автоматично започва да записва 3 секунди преди да натиснете бутона за запис. С този постоянен буфер никога вече няма да има липсващ момент във вашите видеоклипове.

До 5 магапиксела разделителна способност за снимки с високо качество

До 5 магапиксела разделителна способност за снимки с високо качество

Директна връзка към телевизора чрез HDMI, за да гледате вашето видео с HD

Директна връзка към телевизора чрез HDMI, за да гледате вашето видео с HD

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