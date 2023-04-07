Прекратен продукт
BTM2325/12
Отпуснете се с чудесна музика
Слушайте мелодиите от смартфона си, извличайте поточно фонотеката си чрез Bluetooth и възпроизвеждайте дискове с MP3 файлове на тази компактна многофункционална музикална система Philips. Зареждайте всичките си смарт устройства, от смартфони до таблети, с вградения USB порт за зареждане.
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB порт за зареждане
Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
4.0
от 5
1
Рецензия
emilush
07/04/2023
România
PHILIPS BTM 2325/12
Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!
Предимства
este mic ca si dimensiuni
Недостатъци
nu are radio AM si bass
Този отзив е направен за BTM2325 Microsistem muzical
Дата на използване 2021-04-07
Този отзив е направен за BTM2325 Microsistem muzical
Дата на използване 2021-04-07