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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM2325/12

4

| (1) Рецензия

Отпуснете се с чудесна музика

Слушайте мелодиите от смартфона си, извличайте поточно фонотеката си чрез Bluetooth и възпроизвеждайте дискове с MP3 файлове на тази компактна многофункционална музикална система Philips. Зареждайте всичките си смарт устройства, от смартфони до таблети, с вградения USB порт за зареждане.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB порт за зареждане

Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

15 W максимална изходна мощност

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Технически данни

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4.0

от 5

1

Рецензия

5
3
2
1

07/04/2023

România

România

PHILIPS BTM 2325/12

Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!

Предимства

este mic ca si dimensiuni

Недостатъци

nu are radio AM si bass

Този отзив е направен за BTM2325 Microsistem muzical

Дата на използване 2021-04-07

Този отзив е направен за BTM2325 Microsistem muzical

Дата на използване 2021-04-07

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