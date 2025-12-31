Прекратен продукт
BTM177/12
Слушайте музика безжично с технологията Bluetooth
Използвайки технологията Bluetooth, микро Hi-Fi системата BTM177 ви дава възможност да слушате музика безжично от вашия мобилен телефон или компютър. Пълните функции на аудио система включват вграден микрофон за разговори със свободни ръце и превключване между разговори и музика.
Bluetooth
вградени високоговорители за разговори
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