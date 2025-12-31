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Прекратен продукт

Микро Hi-Fi система

BTM177/12

Слушайте музика безжично с технологията Bluetooth

Използвайки технологията Bluetooth, микро Hi-Fi системата BTM177 ви дава възможност да слушате музика безжично от вашия мобилен телефон или компютър. Пълните функции на аудио система включват вграден микрофон за разговори със свободни ръце и превключване между разговори и музика.

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от мобилен телефон или компютър

Слушайте музика безжично с технологията Bluetooth

  • Bluetooth

  • вградени високоговорители за разговори

Възпроизвеждане от мобилен телефон и на музика от компютър с технологията Bluetooth

Възпроизвеждане от мобилен телефон и на музика от компютър с технологията Bluetooth

Вградени микрофон и високоговорители за мобилни разговори със свободни ръце

Вградени микрофон и високоговорители за мобилни разговори със свободни ръце

Автоматично превключване между телефонни разговори и възпроизвеждане на музика

Автоматично превключване между телефонни разговори и възпроизвеждане на музика

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