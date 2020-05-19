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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTB4800/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Ретро вид. Модерен звук.

Ретро видът и модерната производителност се срещат в тази красива микро система. Класическият дървен корпус, матираното алуминиево копче за силата на звука и гланцовият дисплей го превръщат в централен елемент, който привлича окото. Без значение къде обичате да релаксирате.

Виж всички предимства

Ретро вид. Модерен звук.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD плейър. DAB +/FM цифрово радио

Тази стилна интегрирана микросистема ви позволява да предавате поточно плейлисти и още. Или можете да издухате праха от класиката в CD колекцията ви благодарение на CD плейър, който също възпроизвежда MP3 CD и записани CD. Цифровият радио тунер доставя кристалночисто приемане и можете да зададете до 20 предварителни настройки за любимите си DAB+ или FM станции.

Безжично поточно възпроизвеждане на музика с Bluetooth

Тегло: 4,78 кг

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Предимства

Kvalita, design

Недостатъци

Nic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTB4800 Hudební mikrosystém

Дата на използване 2019-04-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTB4800 Hudební mikrosystém

Дата на използване 2019-04-19

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