Прекратен продукт
Ретро вид. Модерен звук.
Ретро видът и модерната производителност се срещат в тази красива микро система. Класическият дървен корпус, матираното алуминиево копче за силата на звука и гланцовият дисплей го превръщат в централен елемент, който привлича окото. Без значение къде обичате да релаксирате.
Bluetooth®
DAB+
Тази стилна интегрирана микросистема ви позволява да предавате поточно плейлисти и още. Или можете да издухате праха от класиката в CD колекцията ви благодарение на CD плейър, който също възпроизвежда MP3 CD и записани CD. Цифровият радио тунер доставя кристалночисто приемане и можете да зададете до 20 предварителни настройки за любимите си DAB+ или FM станции.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Предимства
Kvalita, design
Недостатъци
Nic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTB4800 Hudební mikrosystém
Дата на използване 2019-04-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTB4800 Hudební mikrosystém
Дата на използване 2019-04-19