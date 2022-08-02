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Beard trimmer 9000 Prestige Тример за брада
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BT9810/15
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Ръководство за потребителя
Beardtrimmer 9000 PrestigeРежещ блок
Beardtrimmer Series 9000Регулируем гребен за брада, 5,4 – 10 mm
Beardtrimmer S9000 PrestigeКалъф за пътуване
Beardtrimmer series 9000Захранващ адаптер HQ8505
Beard Trimmer Смазочно масло
ShaversПочистваща глава
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