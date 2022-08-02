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Beard trimmer 9000 Prestige Тример за брада

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Beard trimmer 9000 PrestigeТример за брада

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Тример за брада

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  • Видео за това как да използвате и как да оформяте брадата – тример за брада 9000 Prestige
    Видео за това как да използвате и как да оформяте брадата – тример за брада 9000 Prestige
  • Видео за това как да почистите, заредите и поддържате – тример за брада 9000 Prestige
    Видео за това как да почистите, заредите и поддържате – тример за брада 9000 Prestige

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Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 142.9 kB
  • 21 October 2025

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 16 October 2025

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