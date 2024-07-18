Технология SteelPrecision
PowerAdapt сензор
3-степенен индикатор за батерията
Машинката за подстригване на брада Philips 9000 Prestige включва чисто новата технология SteelPrecision, която се състои от вграден метален гребен със здрав подстригващ елемент. Тази система не се огъва като пластмасовия гребен, без значение колко натиск се прилага, за да предостави най-равномерните и най-прецизни резултати при оформянето*.
Получете най-равномерния резултат от подрязването. Този тример за брада за мъже винаги следва контурите на лицето ви, с покритие против триене, което му позволява без усилие и удобно да се плъзга по кожата ви.
Нашите изцяло метални ножчета остават остри до живот. А благодарение на специалната геометрия на ножчетата, машинката за подстригване на брада 9000 Prestige подстригва дори най-гъстите бради, без да ги дърпа.
4.7
от 5
137
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Svetlozar
18/07/2024
България
уникална машинка
Хареса ми дизайна и как работи ! Бих я препоръчал уникална машинка за брада .
Предимства
бързо зареждане силен мотор и остри ножове
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада
tuiti77
01/09/2022
България
Потвърден купувач
чудесен е
компактен,батерията издържа дълго,много приставки ,удобен
Предимства
много добър,много приставки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада
Aleksandur
11/02/2022
България
Страхотен тример
Тримерът подстригва много равномерно и с лекота (не скубе) с прецизни настройки за дължина които са много удобни за оформяне на брада и постигане на префектни резултати.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада
Въз основа на обективен тест за равномерност с изображения в близък план в своя ценови клас, направен от агенция от трета страна