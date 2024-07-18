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  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
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  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
  • Върховна стоманена прецизност за перфектната брада

Beard trimmer 9000 PrestigeТример за брада

BT9810/15

4.7
| (137) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Върховна стоманена прецизност за перфектната брада
Philips BT9000 Prestige предоставя ненадмината прецизност благодарение на вградения метален гребен за оформяне, който предоставя равномерни резултати при оформянето – независимо от приложения натиск.
Виж всички предимства

Най-доброто от Philips

Върховна стоманена прецизност за перфектната брада

  • Технология SteelPrecision

  • PowerAdapt сензор

  • 3-степенен индикатор за батерията

Изключителна прецизност и равномерни резултати

Изключителна прецизност и равномерни резултати

Машинката за подстригване на брада Philips 9000 Prestige включва чисто новата технология SteelPrecision, която се състои от вграден метален гребен със здрав подстригващ елемент. Тази система не се огъва като пластмасовия гребен, без значение колко натиск се прилага, за да предостави най-равномерните и най-прецизни резултати при оформянето*.

Плъзга се върху кожата за гладко подрязване

Плъзга се върху кожата за гладко подрязване

Получете най-равномерния резултат от подрязването. Този тример за брада за мъже винаги следва контурите на лицето ви, с покритие против триене, което му позволява без усилие и удобно да се плъзга по кожата ви.

Острите метални ножчета подрязват прецизно, без да опъват косъмчетата

Острите метални ножчета подрязват прецизно, без да опъват косъмчетата

Нашите изцяло метални ножчета остават остри до живот. А благодарение на специалната геометрия на ножчетата, машинката за подстригване на брада 9000 Prestige подстригва дори най-гъстите бради, без да ги дърпа.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

137

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

18/07/2024

България

България

уникална машинка

Хареса ми дизайна и как работи ! Бих я препоръчал уникална машинка за брада .

Предимства

бързо зареждане силен мотор и остри ножове

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

чудесен е

компактен,батерията издържа дълго,много приставки ,удобен

Предимства

много добър,много приставки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада

11/02/2022

България

България

Страхотен тример

Тримерът подстригва много равномерно и с лекота (не скубе) с прецизни настройки за дължина които са много удобни за оформяне на брада и постигане на префектни резултати.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример за брада

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      1. Въз основа на обективен тест за равномерност с изображения в близък план в своя ценови клас, направен от агенция от трета страна