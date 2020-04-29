Прекратен продукт
Музиката никога не спира
Моята музика никога не спира. Безжичната портативна тонколона Everplay продължава да възпроизвежда музика през цялото време без прекъсване благодарение на силната Bluetooth връзка и интуитивните опции за зареждане. Персонализираният й материал я прави и красива на външен вид, и изключително издръжлива
10 W, 10 часа
Широк обхват на Bluetooth
Водоустойчива, прахоустойчива
Опция за бързо зареждане
С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.
Презареждането никога не е било толкова лесно. Когато мощността започне да намалява, използвайте удобния две в едно USB кабел, който е и лента за зареждане. Включете го, когато ви е нужно захранване, или закачете тонколоната към чанта за лесно пренасяне.
Движете се свободно с вашия смартфон, без да се притеснявате, че ще останете без музика. Тонколоните EverPlay предоставят невероятно стабилна Bluetooth връзка на далечно разстояние до 30 метра или 100 фута и три пъти по-бързо от индустриалните стандарти. Тонколоните са оборудвани с антена за чувствителност и радиочестотен филтър за намаляване на фоновите смущения.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Предимства
Dobra jakość dźwięku
Недостатъци
Nie ma
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2019-10-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Предимства
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата на използване 2019-11-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата на използване 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless