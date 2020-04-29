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Прекратен продукт

безжична портативна тонколона

BT6900P/00

5

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Музиката никога не спира

Моята музика никога не спира. Безжичната портативна тонколона Everplay продължава да възпроизвежда музика през цялото време без прекъсване благодарение на силната Bluetooth връзка и интуитивните опции за зареждане. Персонализираният й материал я прави и красива на външен вид, и изключително издръжлива

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Музиката никога не спира

  • 10 W, 10 часа

  • Широк обхват на Bluetooth

  • Водоустойчива, прахоустойчива

  • Опция за бързо зареждане

Вграден микрофон за разговори със свободни ръце

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

USB кабелът служи и като лента

Презареждането никога не е било толкова лесно. Когато мощността започне да намалява, използвайте удобния две в едно USB кабел, който е и лента за зареждане. Включете го, когато ви е нужно захранване, или закачете тонколоната към чанта за лесно пренасяне.

Силна Bluetooth връзка с до 30 м или 100 фута

Силна Bluetooth връзка с до 30 м или 100 фута

Движете се свободно с вашия смартфон, без да се притеснявате, че ще останете без музика. Тонколоните EverPlay предоставят невероятно стабилна Bluetooth връзка на далечно разстояние до 30 метра или 100 фута и три пъти по-бързо от индустриалните стандарти. Тонколоните са оборудвани с антена за чувствителност и радиочестотен филтър за намаляване на фоновите смущения.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Предимства

Dobra jakość dźwięku

Недостатъци

Nie ma

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2019-10-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Предимства

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Дата на използване 2019-11-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Дата на използване 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless

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