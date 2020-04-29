Прекратен продукт
Музиката никога не спира
Моята музика никога не спира. Безжичната портативна тонколона Everplay продължава да възпроизвежда музика през цялото време без прекъсване благодарение на силната Bluetooth връзка и интуитивните опции за зареждане. Персонализираният й материал я прави и красива на външен вид, и изключително издръжлива
10 W, 10 часа
Широк обхват на Bluetooth
Водоустойчива, прахоустойчива
Опция за бързо зареждане
Покриващият тонколоната материал DuraFit предоставя както функционални, така и естетически предимства. С горни гумени пластове, които покриват отговаряща цветово на стила тъкан, неплъзгащият се, устойчив на драскотини и миещ се материал предоставя допълнителна защита, докато уникалният ромбовиден модел на отвора също придава по-модерен, изискан стил.
Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковете в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковете, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.
Тонколоната EverPlay ви предоставя мощен звук от компактни размери с помощта на широка зона на излъчване на баси. Тя предоставя допълнително усилване и удължаване на басите.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Предимства
Dobra jakość dźwięku
Недостатъци
Nie ma
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2019-10-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Предимства
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата на използване 2019-11-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата на използване 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless