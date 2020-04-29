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Прекратен продукт

безжична портативна тонколона

BT6900B/00

5

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Музиката никога не спира

Моята музика никога не спира. Безжичната портативна тонколона Everplay продължава да възпроизвежда музика през цялото време без прекъсване благодарение на силната Bluetooth връзка и интуитивните опции за зареждане. Персонализираният й материал я прави и красива на външен вид, и изключително издръжлива

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Музиката никога не спира

  • 10 W, 10 часа

  • Широк обхват на Bluetooth

  • Водоустойчива, прахоустойчива

  • Опция за бързо зареждане

Висококачествен материал DuraFit

Висококачествен материал DuraFit

Покриващият тонколоната материал DuraFit предоставя както функционални, така и естетически предимства. С горни гумени пластове, които покриват отговаряща цветово на стила тъкан, неплъзгащият се, устойчив на драскотини и миещ се материал предоставя допълнителна защита, докато уникалният ромбовиден модел на отвора също придава по-модерен, изискан стил.

Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковете в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковете, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

Басови радиатори за допълнително усилване и удължаване на басите

Тонколоната EverPlay ви предоставя мощен звук от компактни размери с помощта на широка зона на излъчване на баси. Тя предоставя допълнително усилване и удължаване на басите.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Предимства

Dobra jakość dźwięku

Недостатъци

Nie ma

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2019-10-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Предимства

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Дата на използване 2019-11-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Дата на използване 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless

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