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Прекратен продукт

безжична портативна тонколона

BT6900A/00

5

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Музиката никога не спира

Моята музика никога не спира. Безжичната портативна тонколона Everplay продължава да възпроизвежда музика през цялото време без прекъсване благодарение на силната Bluetooth връзка и интуитивните опции за зареждане. Персонализираният й материал я прави и красива на външен вид, и изключително издръжлива

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Музиката никога не спира

  • 10 W, 10 часа

  • Широк обхват на Bluetooth

  • Водоустойчива, прахоустойчива

  • Опция за бързо зареждане

Бързото зареждане презарежда тонколоната 3 пъти по-бързо

Бързото зареждане презарежда тонколоната 3 пъти по-бързо

Обикновено зареждането на колоната отнема известно време. EverPlay предлага опия за бързо зареждане, която може да презареди тонколоната три пъти по-бързо от нормалния USB адаптер. Зареждайки тонколоната с адаптера за бързо зареждане Qualcomm (не е включен доставката), който обикновено се използва за новите телефони Android, времето на зареждане е много по-бързо.

Трайна конструкция – удароустойчива, прахоустойчива и водоустойчива (IP57)

Трайна конструкция – удароустойчива, прахоустойчива и водоустойчива (IP57)

Тонколоната EverPlay е изключително издръжлива и е удароустойчива, прахоустойчива и водоустойчива. Прахът не може да възпрепятства работата на тонколоната. Тя също така издържа на потапяне във вода до 1 метър за 30 минути. Това означава, че сесия в душа, преваляване по време на работа или бързо потапяне в съд с вода не биха причинили щети. В графата удароустойчивост този продукт бе тестван в "зала за изтезания", за да премине през тест с ролкови удари, който симулира гаранция за 5 години надеждност на експлоатация. EverPlay притежава истински трайна конструкция!

Индикатор за батерията за лесен преглед на нивото на мощността

Индикатор за батерията за лесен преглед на нивото на мощността

Най-накрая имате на разположение Bluetooth тонколона, която предоставя опростен, ясен начин да видите с колко оставаща мощност разполагате! С EverPlay е необходимо просто да натиснете бутона за мощност, за да видите колко още батерия остава.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Предимства

Dobra jakość dźwięku

Недостатъци

Nie ma

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2019-10-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Предимства

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Дата на използване 2019-11-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Дата на използване 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless

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