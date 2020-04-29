Прекратен продукт
Музиката никога не спира
Моята музика никога не спира. Безжичната портативна тонколона Everplay продължава да възпроизвежда музика през цялото време без прекъсване благодарение на силната Bluetooth връзка и интуитивните опции за зареждане. Персонализираният й материал я прави и красива на външен вид, и изключително издръжлива
10 W, 10 часа
Широк обхват на Bluetooth
Водоустойчива, прахоустойчива
Опция за бързо зареждане
Обикновено зареждането на колоната отнема известно време. EverPlay предлага опия за бързо зареждане, която може да презареди тонколоната три пъти по-бързо от нормалния USB адаптер. Зареждайки тонколоната с адаптера за бързо зареждане Qualcomm (не е включен доставката), който обикновено се използва за новите телефони Android, времето на зареждане е много по-бързо.
Тонколоната EverPlay е изключително издръжлива и е удароустойчива, прахоустойчива и водоустойчива. Прахът не може да възпрепятства работата на тонколоната. Тя също така издържа на потапяне във вода до 1 метър за 30 минути. Това означава, че сесия в душа, преваляване по време на работа или бързо потапяне в съд с вода не биха причинили щети. В графата удароустойчивост този продукт бе тестван в "зала за изтезания", за да премине през тест с ролкови удари, който симулира гаранция за 5 години надеждност на експлоатация. EverPlay притежава истински трайна конструкция!
Най-накрая имате на разположение Bluetooth тонколона, която предоставя опростен, ясен начин да видите с колко оставаща мощност разполагате! С EverPlay е необходимо просто да натиснете бутона за мощност, за да видите колко още батерия остава.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Предимства
Dobra jakość dźwięku
Недостатъци
Nie ma
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2019-10-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Предимства
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата на използване 2019-11-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Дата на използване 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT6900B boxă portabilă wireless