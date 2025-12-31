Прекратен продукт
BT55B/00
Мощен звук, който се побира в шепа
Изживейте живота с безжично поточно извличане на музика от един компактен и лесен за носене високоговорител. Модерните цветове ви помагат да изберете такъв, който подхожда на стила ви, а вградената акумулаторна батерия поддържа ритъма, където и когато и да я вземете.
Bluetooth®
Акумулаторна батерия
2 W
Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушате прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.
Bluetooth е технология за безжична комуникация, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.
Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковете в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковете, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.
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