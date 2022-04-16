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Beardtrimmer series 5000 Тример за брада
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BT5522/15
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Ръководство за потребителя
Data Act Document
Beardtrimmer series 5000Режещ блок
Beardtrimmer series 5000Прецизен тример
Регулируем гребен за брада 0,4 – 10 MM
Beardtrimmer Series 5000Регулируем гребен за брада 10,4 – 20 MM
Beardtrimmer series 5000Поставка за зареждане
Beardtrimmer series 9000Захранващ адаптер HQ8505
ShaversПочистваща глава
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