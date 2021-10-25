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Beardtrimmer series 5000Тример за брада

BT5522/15

4.6
| (229) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Усъвършенствана прецизност
Машинката за подстригване на брада Philips Norelco 5500 е първокласна машинка за подстригване на брада и набола брада, която може също да подстригва коса. Проектирана е за равномерно подстригване от всеки ъгъл и разполага с 40 регулируеми дължини. Стоманени остриета DualCut и 120 минути време за работа с литиево-йонна батерия.
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Ненадминат контрол за брада и коса

Усъвършенствана прецизност

  • 0,2 мм прецизни настройки

  • Самонаточващи се метални ножчета

  • 120 мин работа без кабел/1 ч зареждане

  • Система Lift & Trim PRO

Подстригва равномерно и улавя ниско разположените косми

Подстригва равномерно и улавя ниско разположените косми

Наболата брада няма никакъв шанс. Системата Lift&Trim Pro улавя всички косъмчета с ниско разположение и ги повдига към ножовете за прецизно подрязване, като същевременно е идеален тример и за дълги бради.

Самонаточващи се ножчета с нулева поддръжка

Самонаточващи се ножчета с нулева поддръжка

Подходящи дори за най-гъстите косъмчета, двойно наточените остриета гарантират прецизни ръбове и превъзходно подстригване всеки път. Не се изисква допълнително наточване или смяна.

Напасва се спрямо различните настройки за дължина

Подстрижете до желаната дължина. Просто завъртете прецизния диск до една от 40-те настройки за дължина между 0,4 – 20 мм на стъпки от 0,2 мм.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

229

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

25/10/2021

България

България

Страхотен тример

Отлично качество. Добра цена и лесно за употреба и поддръжка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада

19/06/2020

България

България

Машинката е страхотна

Препоръчвам я защото върши чудесна работа и батерията издържа дълго време

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада

19/06/2020

България

България

Продуктът е перфектен.

Съпругът ми е много доволен от тримера.Ползва го с удоволствие.Препоръчвам го.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5503/85 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5503/85 Тример за брада

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