0,2 мм прецизни настройки
Самонаточващи се метални ножчета
120 мин работа без кабел/1 ч зареждане
Система Lift & Trim PRO
Наболата брада няма никакъв шанс. Системата Lift&Trim Pro улавя всички косъмчета с ниско разположение и ги повдига към ножовете за прецизно подрязване, като същевременно е идеален тример и за дълги бради.
Подходящи дори за най-гъстите косъмчета, двойно наточените остриета гарантират прецизни ръбове и превъзходно подстригване всеки път. Не се изисква допълнително наточване или смяна.
Подстрижете до желаната дължина. Просто завъртете прецизния диск до една от 40-те настройки за дължина между 0,4 – 20 мм на стъпки от 0,2 мм.
4.6
от 5
229
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Дъ рокет
25/10/2021
България
Страхотен тример
Отлично качество. Добра цена и лесно за употреба и поддръжка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада
Zlatki4a
19/06/2020
България
Машинката е страхотна
Препоръчвам я защото върши чудесна работа и батерията издържа дълго време
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада
Хюли
19/06/2020
България
Продуктът е перфектен.
Съпругът ми е много доволен от тримера.Ползва го с удоволствие.Препоръчвам го.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5503/85 Тример за брада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 5000 BT5503/85 Тример за брада
В сравнение с предшественика си от Philips