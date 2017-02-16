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  • Мощен звук, който се побира в шепа
  • Мощен звук, който се побира в шепа
  • Мощен звук, който се побира в шепа
  • Мощен звук, който се побира в шепа
  • Мощен звук, който се побира в шепа
  • Мощен звук, който се побира в шепа
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Мощен звук, който се побира в шепа
  • Мощен звук, който се побира в шепа
  • Мощен звук, който се побира в шепа
  • Мощен звук, който се побира в шепа
  • Мощен звук, който се побира в шепа

Прекратен продукт

безжична портативна тонколона

BT50G/00

4.7
| (11) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Морско синьо
Морско синьо
Сиво
Сиво
Черно
Черно
Мощен звук, който се побира в шепа
Живейте живота с безжично поточно извличане на музика от един компактен, кръгъл и лесен за носене високоговорител. Ярките цветове ви помагат да изберете такъв, който подхожда на стила ви, а вградената акумулаторна батерия поддържа ритъма където и когато и да я вземете.
Виж всички предимства

Мощен звук, който се побира в шепа

  • Bluetooth®

  • Акумулаторна батерия

  • 2 W

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковете в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковете, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

11

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

16/02/2017

България

България

Super

Sound great. It is present for Christmas. I am happy :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT50A безжична портативна тонколона

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT50A безжична портативна тонколона

28/06/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je kompatibilan

Jako dobar zvučnik za jeftine novce!!!!!!!!!!!!!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT50A bežični prijenosni zvučnik

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT50A bežični prijenosni zvučnik

22/02/2018

Česká republika

Česká republika

Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček

Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

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