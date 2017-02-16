Прекратен продукт
Наличен в
Bluetooth®
Акумулаторна батерия
2 W
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.
Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковете в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковете, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.
4.7
от 5
11
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Mosckov
16/02/2017
България
Super
Sound great. It is present for Christmas. I am happy :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT50A безжична портативна тонколона
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT50A безжична портативна тонколона
Ivek
28/06/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod je kompatibilan
Jako dobar zvučnik za jeftine novce!!!!!!!!!!!!!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT50A bežični prijenosni zvučnik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT50A bežični prijenosni zvučnik
Mates40
22/02/2018
Česká republika
Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček
Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT50A bezdrátový přenosný reproduktor