Музиката никога не спира
Моята музика никога не спира. Безжичната портативна тонколона Everplay продължава да възпроизвежда музика през цялото време без прекъсване благодарение на силната Bluetooth връзка и интуитивните опции за зареждане. Персонализираният й материал я прави и красива на външен вид, и изключително издръжлива
4 W, 8 часа
Широк обхват на Bluetooth
Водоустойчива, прахоустойчива
Чрез приложена USB лента
С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.
Покриващият тонколоната материал DuraFit предоставя както функционални, така и естетически предимства. С горни гумени пластове, които покриват отговаряща цветово на стила тъкан, неплъзгащият се, устойчив на драскотини и миещ се материал предоставя допълнителна защита, докато уникалният ромбовиден модел на отвора също придава по-модерен, изискан стил.
Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковете в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковете, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Предимства
За
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Дата на използване 2020-04-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Дата на използване 2020-04-20