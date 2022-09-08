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  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно
  • 3-дневна брада вече се постига лесно

Beardtrimmer series 3000Тример за брада

BT3206/14

4.6
| (230) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
3-дневна брада вече се постига лесно
Този тример с иновативната система Lift & Trim повдига и улавя повече намиращи се на ниско косми за ефективно, равномерно подстригване. По този начин лесно ще постигнете желаната 3-дневна набола брада, къса брада или дълга брада.
Виж всички предимства

Системата Lift & Trim реже 30% по-бързо*

3-дневна брада вече се постига лесно

  • 1 мм прецизни настройки

  • Ножчета от неръждаема стомана

  • 45 мин безжична работа/10 ч зареждане

  • Система Lift & Trim

Подстригва равномерно и улавя ниско разположените косми

Подстригва равномерно и улавя ниско разположените косми

Идеална за набола брада, машинката за подстригване на брада Philips включва нова система Lift & Trim: гребен, който повдига и насочва космите към нивото на ножчетата за равномерно подстригване.

Насладете се на прецизно, но безопасно бръснене

Насладете се на прецизно, но безопасно бръснене

Самонаточващите се стоманени ножчета на машинката за подстригване на брада Philips 3000 остават толкова остри и ефективни, колкото от ден 1, за да осигурят перфектно, но същевременно безопасно подстригване всеки път.

Щадящи кожата ножчета за по-мека кожа

Щадящи кожата ножчета за по-мека кожа

Проектирани за предотвратяване на драскотини и дразнене, ножчетата имат заоблени върхове за по-гладък контакт с кожата.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

230

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

2

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Всички уреди,които имам са с много добро качество!

Уредите,които имам пречиствател,парен център,2бр. прахосмукачки,машинка за постригване,пасатор и още много дрги,всичките си заслужават цената и вършат много добра работа! Доволна съм от всики уреди Philips!

Предимства

Качествени

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

02/07/2020

България

България

Идеално отношение качество-цена!

Много добро представяне, работи уникално и плавно. Лесен за употреба и почистване. Много съм доволен!

Предимства

Самозаточващи се ножчета

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

25/06/2020

България

България

Харесвам го!

Харесва ми много, върши ми чудесна работа. От повече от 4 години ползвам същия, малко по-стар като дизайн и затова отново си го закупих. Препоръчвам го.

Предимства

Няма нужда от смазване

Недостатъци

Не съм открил

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Тример за брада

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      1. Системата Lift & Trim подстригва 30% по-бързо в сравнение със своите предшественици на Philips