Максимално пространство на бюрото

Оставете максимално пространство на бюрото и закрепете PC клиентите към SmartErgoBase на монитора си Philips с конзолата за клиенти. Това семпло и гъвкаво решение ви позволява да окомплектовате оборудването "всичко в едно" за максимална продуктивност