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  • Максимално пространство на бюрото
  • Максимално пространство на бюрото
  • Максимално пространство на бюрото
  • Максимално пространство на бюрото
  • Максимално пространство на бюрото
  • Максимално пространство на бюрото
  • Максимално пространство на бюрото
  • Максимално пространство на бюрото

Клиентска скоба за монтаж

BS6B2234B/00

Максимално пространство на бюрото

Оставете максимално пространство на бюрото и закрепете PC клиентите към SmartErgoBase на монитора си Philips с конзолата за клиенти. Това семпло и гъвкаво решение ви позволява да окомплектовате оборудването "всичко в едно" за максимална продуктивност

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Максимално пространство на бюрото

  • за Philips SmartErgoBase

Проста настройка и употреба

Клиентската скоба за монтаж се поставя направо на удостоения с награда търговски монитор Philips SmartErgoBase за лесен монтаж на компютър и Тънък клиент.

Пълно ергономична регулируемост

Находчивата конструкция на клиентската скоба за монтаж позволява пълно ергономично регулиране (височина, завъртане, наклон) на Philips SmartErgoBase

Универсална схема за монтаж 100 мм VESA

Стандартните в областта отвори за монтаж VESA гарантират съвместимостта за монтаж с повечето малогабаритни компютри и тънки клиенти.

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