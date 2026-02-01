BS4B1927B/00
Максимално пространство на бюрото
Оставете максимално пространство на бюрото и закрепете PC клиентите към SmartErgoBase на монитора си Philips с конзолата за клиенти. Това семпло и гъвкаво решение ви позволява да окомплектовате оборудването "всичко в едно" за максимална продуктивност
за Philips SmartErgoBase
Стандартните в областта отвори за монтаж VESA гарантират съвместимостта за монтаж с повечето малогабаритни компютри и тънки клиенти.
Тази семпла клиентска скоба за монтаж позволява просто и достъпно решение за създаване на универсална форма за настолна работа на компютъра без бъркотия, която използва ефективно средата с ограничено пространство.
Клиентската скоба за монтаж се поставя направо на удостоения с награда търговски монитор Philips SmartErgoBase за лесен монтаж на компютър и Тънък клиент.
Отзиви