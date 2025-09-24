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Lady Shaver Series 6000 Безжична самобръсначка с употреба на мокро и сухо
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BRL146/00
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Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?
SatinShave AdvancedБръснеща пластина
USB стенен адаптер HQ87
USB кабел
Калъф
Lady Shaver Series 8000Бръснеща глава
Гребен за подстригване
Пила за крака с предавателен механизъм
EpilatorРъкавица за ексфолиране
EpilatorГлава за подстригване
Lady Shaver Series 8000USB кабел
ShaversПочистваща глава
Комплект пинсети
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