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Lumea IPL Серия 9000 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

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Lumea IPL Серия 9000Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

BRI958/00

Lumea IPL Серия 9000 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

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Ръководства и документация

Data Act Document

  • PDF файл, 213.9 kB
  • 24 September 2025

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 14.1 MB
  • 24 March 2025

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